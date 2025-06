Maceratese, confermato Ciattaglia. La punta Iori firma per il Tolentino

Denny Ciattaglia, classe 2006 originario di Cingoli, continuerà a indossare la maglia della Maceratese. Il giocatore è stato confermato dopo avere conquistato la fiducia di staff tecnico e tifosi, si tratta di un profilo giovane ma già maturo, pronto adesso a misurarsi con il palcoscenico della Serie D. "Sono felicissimo – ha detto il giovane biancorosso – di proseguire il cammino in una piazza importante come Macerata".

Si separano invece le strade tra la Maceratese e il centrocampista Francis Gomez, arrivato a metà stagione dalla Recanatese. La società biaqncorossa lo ringrazia per il contributo offerto alla squadra e ricorda il rigore trasformato nella serie vincente ad Ancona che ha regalato la Serie D ai biancorossi.

Adesso c’è anche l’ufficialità: l’attaccante Mauro Iori, classe 1995, è un giocatore del Tolentino dove ha militato nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Iori ha giocato nelle ultime stagioni a Matelica dove in Promozione ha segnato 24 gol e l’anno successivo in Eccellenza ne ha messi a segno 11. "Sono molto contento di essere tornato a Tolentino – dice la punta – e mi metterò subito a disposizione del tecnico Passarini per poter disputare un bellissimo campionato".

La Sangiustese si è assicurata l’attaccante Denis Perpepaj, lo scorso anno al Montegranaro; il centrocampista Alexander Strupsceki reduce dalla stagione a Matelica e il difensore Daniele Postacchini, negli ultimi anni al Montefano. L’esperto Giacomo Tulli, che vanta diverse stagioni nei professionisti, resterà alla corte del tecnico Luigi Giandomenico che potrà contare anche sul figlio Filippo, nell’ultimo campionato a Civitanova e poi a Tolentino.

L’argentino Guido Manuel Verini, classe 2003, è un giocatore del Corridonia, l’attaccante è stato con la Civitanovese, Monturano e Grottammare. Confermati i difensori Riccardo Del Moro e William Bordi, così come il centrocampista Nicola Pucci.

L’Azzurra Colli ha affidato la panchina a Sante Alfonsi, nelle ultime due stagioni a Civitanova. L’attaccante Federico Alonzi sarà ancora un attaccante della Vigor Sengallia.

La Vigor Montecosaro annuncia di avere tesserato il centrocampista elpidiense Riccardo Basili, che ha giocato per diversi anni con la squadra della sua città e con la Futura.

L’Appignanese si è assicurata il difensore Luca Iacopini, classe 1993 in arrivo dalla Belfortese, e il centrocampista Diego Tarabelli, classe 2003 cresciuto nella Filottranese.

Altre uscite in casa Folgore Castelraimondo: salutano i biancoazzurri Massimo Romoli, Alessio Chioccolini e Marco Montecchia.