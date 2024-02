Maceratese dell’anno all’epilogo: "Ultimo tagliando per votare"

Venti volti, venti storie differenti che raccontano quanto c’è di buono nel nostro territorio. Sono i personaggi scelti per il Maceratese dell’anno, il concorso del Carlino che premia chi ha tenuto alto il nome della provincia nel 2023 in diversi settori: dallo sport, alla musica, dalla cultura all’aiuto degli altri. Oggi sarà pubblicato l’ultimo coupon e nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti i tagliandi inviati dai lettori, comincerà il conteggio dei voti per stilare la classifica dei preferiti dai nostri lettori. C’è ancora qualche giorno di tempo per spedire i coupon per posta o consegnarli direttamente in redazione. Diverse migliaia sono già stati recapitati. I personaggi in corsa per questa edizione sono Marta Gambella, l’atleta più rappresentativa del Macerata softball, società che compie cinquant’anni e di cui è allenatrice; Simone Mancini, 16enne motocrossista cingolano, è il campione italiano della classe 125.

Ci sono poi Giulio Pellizzari, ciclista professionista camerte classe 2003, Alessandro Sbaffo, capitano della Recanatese, guida la squadra in serie C, Alice Sorcionovo campionessa europea junior di pattinaggio. Prima vigile del fuoco donna permanente, in lizza anche la maceratese Lucia Soldini, mentre sono campioni di risate i tolentinati Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci che hanno inventato il "Doppiatore marchigiano". Don Marco Gentilucci, 43 anni, parroco della basilica di San Venanzio a Camerino, è da sempre in prima linea per i giovani. La settempedana Vincenza Costantini, invece, è l’anima della onlus Sorrisi per l’Etiopia, nata dopo la scomparsa in un incidente di sua figlia Cristina. Guido Pacella, David Dignani e Alessio Ancillani sono i promotori dell’associazione "Pranzo al sacco" che ha inventato il Cammino dei Forti e il festival Ultimo Km. La ventenne morrovallese Margherita Forconi, invece, è autrice del libro "Ora che siamo soli" in cui tratta dei temi legati alla solitudine giovanile attraverso il racconto della sua battaglia contro anoressia e autolesionismo. Luca Agnani è un visual designer maceratese, mentre Marco Scarponi è da sempre al fianco dei più deboli e, dal 2016, è presidente dell’Anffas. Giulio Vesprini, 43 anni, è lo street artist civitanovese ideatore del progetto ‘Vedo a colori’, mentre artista nell’anima è anche la circense Fabiana Ruiz Diaz. Ha sorpreso tutti con la sua voce Piccolo G, al secolo Giovanni Rinaldi, il rapper classe 2000 originario di Pollenza che ha partecipato alla scuola di "Amici", così come voci inconfondibili sono quelle del tenore Simone Polacchi e di Sofia Tornambene, in arte Kimono, che ha vinto ‘New York Canta’. Sauro Grimaldi è, invece, presidente di Confindustria Macerata e Marco Massei guida la onlus "L’anello per la vita" che opera per l’hospice di San Severino.