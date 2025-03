Maceratese e K Sport due volte in diretta tv

Per due volte a marzo le telecamere di Tvrs trasmetteranno in diretta le gare di K Sport Montecchio Gallo e Maceratese che si stanno contendendo la promozione in Serie D. Ecco le gare del prossimo mese di Eccellenza e Promozione che saranno trasmesse in diretta (ore 15) e che si avvarranno anche di un commento tecnico di un membro dell’Associazione allenatori della regione. Il primo match è quello della capolista Montecchio Gallo che domani ospiterà la Sangiustese, quindi il 9 Montefano-Maceratese, il 16 si potrà assistere a Sangiustese-Urbino, il 23 si vedrà in televisione Chiesanuova-K Sport Montecchio Gallo e infine il 30 marzo Maceratese-Chiesanuova. Ed ecco le gare del campionato di Promozione che saranno trasmesse in diretta alle 15 di sabato: Vismara-Biagio Nazzaro (oggi), l’8 Fermignanese vs Vigor Castelfidardo; il 15 Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli; il 22 Corridonia-Trodica e infine il 29 alle 14.30 Monticelli-Sangiorgese.