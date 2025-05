Maceratese festeggia la promozione in serie D con un corteo di tifosi

Centinaia di tifosi si sono uniti in corteo per festeggiare la promozione della Maceratese in serie D. La squadra è tornata vittoriosa dallo spareggio col K Sport Montecchio, terminato ai rigori al Del Conero di Ancona. Fumogeni rossi, clacson e sfottò nei confronti della Civitanovese (retrocessa proprio ieri in Eccellenza) hanno colorato la serata nel centro cittadino. Tra petardi e fuochi d’artificio, i tifosi della curva Just sono saliti, dopo il ritrovo ai Cancelli, fino in piazza della Libertà, dove giocatori e staff hanno festeggiato con le istituzioni dal balcone del palazzo del Comune, mentre cori a tempo di tamburo hanno risuonato lungo il tragitto sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine.

Il corteo ha unito giovani, uomini, donne e famiglie con bambini. Molti curiosi affacciati alle finestre dei palazzi, così come tantissime delle persone in strada, hanno filmato coi cellulari la festa per la promozione. Le bandiere della Rata sventolavano tra fumogeni rossi, canti e balli. Le persone abbracciate hanno saltato sulle vie andando a salutare la squadra vittoriosa. Anche molti bambini, indossando le sciarpe biancorosse, hanno partecipato alla grande festa per la meritata promozione in serie D. La festa, alla quale si sono uniti diversi tifosi della gemellata Castelfidardo, ha evidenziato ancora una volta la storica rivalità con la Civitanovese e la sua tifoseria. Il suono delle voci diffuse dal megafono degli ultras ha iniziato ad animare la città in piazza Annessione già dalle 21.30, ed ha richiamato tutti i tifosi di ritorno da Ancona e tanti appassionati che erano rimasti in città. In tantissimi erano pronti ad aspettare il saluto della squadra e dello staff dalla balconata del Comune. A ricevere la squadra c’erano, tra gli altri, la vicesindaco Francesca D’Alessandro e l’assessore allo sport Riccardo Sacchi. Nella sala consiliare sono arrivati il patron Alberto Crocioni, mister Matteo Possazini e i giocatori protagonisti della stagione, che si sono affacciati dal balcone della sala consiliare, intonando i cori dei tifosi. La festa è poi proseguita ad oltranza in centro: come scritto sulle maglie celebrative dei calciatori, la Maceratese, in questo vittorioso spareggio, è stata la "peDina vincente".