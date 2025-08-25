Maceratese, guarda avanti: "Ripartiamo a testa bassa"

"Godiamoci la vittoria, ma oggi alla ripresa degli allenamenti ci sarà da ripartire a testa bassa perché domenica ci attende la sfida contro l’Atletico Ascoli, una delle formazioni più forti perché ha la qualità per essere protagonista della stagione". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, guarda al primo turno di Coppa Italia dopo la rotonda vittoria dei biancorossi nel preliminare a Recanati. È importante essere partiti con il piede giusto per il morale e per alimentare quell’entusiasmo nell’ambiente cresciuto enormemente dopo la vittoria dell’Eccellenza. "La squadra - aggiunge il tecnico - ha giocato sentendo la responsabilità ma cercando il piacere di giocare, quando capita la serata di grazia esprimendosi al massimo sotto ogni punto non si può che fare una buona prestazione". C’è però da rimanere con i piedi per terra rimanendo concentrati senza farsi distrarre dal rotondo punteggio.

"Il campionato - avverte Possanzini - sarà un’altra storia". Non sono mancate le note positive della serata a Recanati, a cominciare da Leonardo Pazzaglia classe 2008. "Un bell’esordio per questo ragazzo; poi cito Neglia per la prova di sacrificio non tirandosi mai indietro ma correndo anche dietro l’avversario, è un aspetto molto importante perché significa avere in testa l’obiettivo di squadra". Ma c’è anche da migliorare cercando di evitare di rimettere in discussione una partita che sembrava senza storia. "È necessario - spiega il tecnico - mettere la giusta dose di cinismo sotto porta, nel primo tempo avremmo potuto chiudere il discorso e invece sullo 0-2 abbiamo preso gol su una lettura sbagliata e quella rete ha rimesso in gioco gli avversari". Nel corso dei 90 minuti si è vista una squadra con giocatori in grado di imprimere un differente canovaccio alla gara e già domenica con l’Atletico Ascoli i biancorossi avranno di fronte un avversario con un diverso modo di giocare rispetto ai leopardiani. "Penso - conclude Possanzini - che l’Atletico verrà a prenderci nei nostri punti di riferimento, serviranno giocatori abili nei duelli e con la gamba per sfruttare gli spazi".