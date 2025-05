Maceratese promossa in Serie D: vittoria ai rigori contro K Sport

MACERATESE 1 K SPORT 1 (6-4 dopo i calci di rigore)

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (16’ st Sciarra), Nicolosi, Lucero, Vanzan; Ruani (92’ Albanesi), Monteiro (10’ st Gomez), Bongelli; Vrioni (21’ st Cirulli), Cognigni, Marras (119’ Oses). A disp.: Sansaro, Grillo, Gironella, Del Moro. All. Possanzini.

K SPORT (4-3-2-1): Cerretani; Kalombo, Nobili, Dominici, Notariale (47’ st Baruffi); Peroni (118’ Gurini), Carta (98’ Sakaj), Fiorani (35’ st Di Pollina); Magnanelli, Torelli; Camara (12’ st Micchi). A disp.: Jashari, Tamburini, Nastase, Perri, Gurini. All. Magi.

Arbitro: Antonuccio di Roma.

Reti: 8’ Lucero, 18’ st Micchi.

Note: presenti circa 3.500 spettatori di cui 2.500 da Macerata e 600 da Montecchio. Espulsi Idone, dirigente della Maceratese, a fine primo tempo, e al 30’ st. Torelli. Ammoniti: Torelli, Monteiro Ruani, Kalombo, Dominici, Cognigni, Sakaj, Cerretani. Sequenza rigori: Vanzan gol; Micchi gol; Gomez gol; Magnanelli gol; Cognigni gol; Gurini parato; Cirulli gol; Kalombo gol; Lucero gol.

La Maceratese sale in D al termine dell’infinito duello con il K Sport in campionato e nello spareggio. Sono serviti i rigori per spezzare l’equilibrio dopo un torneo combattuto fino all’ultima giornata, dopo lo spareggio e i supplementari terminati in parità. I biancorossi salgono di categoria trasformando i cinque rigori, Gagliardini ne para uno ed è festa in campo e sugli spalti per i 2.500 tifosi.

La gara inizia con un grande spettacolo sugli spalti. Ed è un boato all’8’ quando Lucero sblocca il risultato su azione d’angolo. Non c’è tempo per studiarsi, bisogna giocare subito a carte scoperte. Il K Sport risponde con Fiorani (23’) che costringe Gagliardini a distendersi per deviare in angolo il rasoterra. I pesaresi cercano spesso e volentieri Torelli, ma alla fine la difesa della Maceratese non corre eccessivi rischi.

Si riparte nel secondo tempo. Il primo squillo è di Vrioni (4’) che non inquadra la porta. Un minuto dopo è Marras a mettersi in evidenza, in slalom entra da posizione defilata in area e calcia, con Cerretani che blocca. Il K Sport è più deciso per pareggiare i conti ed è insidioso con la palla che staziona in area fino a quando un difensore la manda in angolo. Possanzini inserisce Gomez per Monteiro e Sciarra per Ciattaglia, mentre Magi chiama in panchina Camara e lo sostituisce con Micchi che al 18’ pareggia di testa su cross di Kalombo. Ci prova Bongelli dal limite (24’), ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Al 30’ l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo all’indirizzo di Torelli che esce dal campo con il K Sport in dieci. In inferiorità i pesaresi arretrano il baricentro e la Maceratese cerca di approfittarne. Bella iniziativa di Vanzan (33’) che entra in area e dà un bel pallone a Cognigni che alza sopra la traversa. Al 37’ palla in area di Sciarra con Cirulli anticipato nel momento di battere a rete. Marras (40’) calcia dal limite con Cerretani che respinge. Al 90’ è 1-1.

Nel primo supplementare grande palla di Albanesi in area per Cirulli che calcia di poco sopra la traversa. Dopo neanche un minuto del secondo supplementare Lucero di testa alza di poco sopra la traversa. Negli ultimi minuti la Maceratese spinge: Gomes (119’) costringe Cerretani a intervenire di piede e poco dopo Lucero manda di testa sopra la traversa. Il risultato non si sblocca e ci vogliono i rigori dove la Maceratese si dimostra più precisa segnando 5 penalty, mentre Gurini si fa parare il tiro da Gagliardini. Alla trasformazione di Lucero inizia la festa della Maceratese.