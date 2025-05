Maceratese promossa in serie D, sabato il poster in regalo con il Carlino

Macerata, 21 maggio 2025 – Un poster in regalo con il nostro giornale per celebrare la promozione della Maceratese in serie D. E’ l’iniziativa che vede in prima linea il Resto del Carlino di Macerata: sabato, acquistando il quotidiano in edicola, i nostri lettori riceveranno in omaggio il poster della squadra protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza Marche.

Celebriamo così la splendida cavalcata dei ragazzi di mister Matteo Possanzini e del patron Alberto Crocioni, conclusasi con la vittoria ai rigori nello spareggio con il K Sport Montecchio allo stadio Del Conero. Una giornata indimenticabile per i tifosi biancorossi, giunti in massa ad Ancona al termine di una stagione combattutissima. Una giornata proseguita con la grande festa prima ai Cancelli e poi in piazza della Libertà, con i giocatori della Rata affacciati dal terrazzo del palazzo comunale.

Per contribuire a ricordare l’impresa biancorossa, ecco il poster in edicola sabato. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno della Maceratese e di vari sponsor come Apot Disinfestazioni, Edilizia Crocioni, Colfiorito, Seriprince, Re.i.cal. e Termoidraulica Camarri.