Maceratese ribaltata dal Teramo. Un ko che lascia l’amaro in bocca

2

MACERATESE

1

(3-5-2): Torregiani, Della Quercia, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Messori (13’ pt Angiulli), Vitali Borgarello, Salustri, Pavone (30’ st Maiga Silvestri), Nanapere (10’ st Fall), Sereni (41’ st Alessandretti). A disp.: Sonko, Cipolletti, Persano, Costanzi, Seck. All. Pomante.

MACERATESE (4-4-2): Cusin, Perini, Ciattaglia (39’ st Nasic), Vanzan (18’ st Gagliardi), Mastrippolito, Morganti, De Angelis (34’ st Ambrogi), Ruani (37’ st Sabattini), Marras, Neglia (37’ st Cirulli), Osorio Otero. A disp.: Gagliardini, Sciarra, Papa, Lorenzi. All. Possanzini.

Arbitro: Tavassi di Tivoli.

Reti: Neglia 14’ pt, Pavone 31’ pt, Fall 12’ st.

Note: spettatori 2500 circa. Ammoniti Neglia, Angiulli.

Una buona Maceratese esce sconfitta ma a testa alta per 2 a 1 dal Gaetano Bonolis di Teramo, riassaporando il calice amaro della sconfitta dopo due vittorie consecutive. Ko che lascia più di qualche rimpianto alla Maceratese che ha disputato una gara di carattere, spessore e qualità. Specialmente nel primo tempo quando i biancorossi sono passati in vantaggio, mettendo in difficoltà per larghi tratti un Teramo sottotono ma capace di ribaltare il risultato nella ripresa, quando gli abruzzesi sono apparsi più brillanti; dopo le difficoltà nei primi venti minuti, la Rata ha reagito, non riuscendo però a trovare il pari che a conti fatti sarebbe stato meritato. Maceratese accompagnata da 304 tifosi al seguito. Out gli infortunati Marchegiani e Lucero, con Possanzini che conferma nove undicesimi della formazione anti Sammaurese, con le uniche variazioni che riguardano l’esordio dal primo minuto tra i pali di Cusin e l’impiego dell’illustre ex Vanzan. Inizio di gara su buoni ritmi con il primo squillo del pomeriggio dopo quattro giri di lancette di marca Teramo. Pavone serve il solissimo Sereni, la cui conclusione trova l’ottima risposta in corner di Cusin. Al 14’ la Maceratese passa in vantaggio con Neglia che sotto porta va a chiudere una splendida azione dei biancorossi, trovando di tacco un gol di pregevole fattura. Rata in pieno controllo della gara ma che subisce il pari dopo la mezz’ora con Pavone che dalla distanza pesca il jolly dell’1 a 1. Prima di andare all’intervallo Cusin mura Borgarello Vitali evitando il 2 a 1.

Inizio di ripresa che vede la Maceratese in apnea, con il Teramo che preme sull’acceleratore e al 12’ trova il gol partita con l’ex Samb Fall che da corner di testa trova lo stacco perentorio che batte Cusin. Smaltito il colpo, la Maceratese reagisce ricominciando a tessere il proprio gioco, schiacciando gli abruzzesi nella propria metà campo e rendendosi pericolosa con Marras, la cui conclusione da fuori si perde di poco a lato. Il forcing finale della Rata sbatte sul muro eretto dal Teramo che non rischia nulla e al triplice fischio finale festeggia un successo pesante, mentre la Maceratese esce dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi.