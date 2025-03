Maceratese: rush decisivo: "Ci aspettano cinque finali"

"È un campionato di Eccellenza in cui non c’è mai niente di scontato e contro i Portuali di Ancona metteremo in campo lo stesso atteggiamento mostrato nelle ultime gare". Niccolò Marras, attaccante esterno della Maceratese, parla del match di domani contro la penultima in classifica. "Non c’è niente di scontato, per di più – aggiunge – considerando che la K Sport ha battuto la squadra anconetana segnando un solo gol". Continua la lotta a distanza in vetta alla classifica del girone unico marchigiano occupata da Maceratese e K Sport Montecchio. "C’è da pensare solo a se stessi concentrandosi sulla propria partita. Adesso la testa è rivolta al match contro i Portuali, da martedì poi penseremo all’Osimana. Ci attendono cinque gare che dovranno essere interpretate come delle finali". Ma le finali non si giocano, bensì si vincono. "Noi – spiega ancora il biancorosso Marras – dovremo conquistare più punti possibile". A metà dicembre la Maceratese si è assicurata Marras che ha così potuto conoscere il campionato di Eccellenza marchigiano. "È un torneo difficile – dice il calciatore – in cui si gioca su campi tosti, c’è da sudare sempre, anche su quelli delle squadre che si trovano nei bassifondi della classifica". A Montefano la Maceratese è tornata a casa con 3 punti grazie alla doppietta di Marras. "Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra perché possa dare il meglio, è quanto faccio durante la settimana perché la domenica si possano raccogliere i frutti. Sono contento dei gol, ma sono felice solo quando la Maceratese vince". La squadra è riuscita a rimontare con i viola. "Lo svantaggio – racconta – avrebbe potuto tagliarci le gambe, ma non ci siamo disuniti. A fine primo tempo abbiamo pareggiato e nella ripresa siamo tornati in campo più affamati che mai perché avevamo in mente solo la vittoria". Per Marras non è escluso che possa inserirsi un’altra pretendente nella lotta per il salto di categoria. "L’Eccellenza è un campionato difficile, il Chiesanuova non accusa un distacco rilevante e potrebbe approfittare dei tanti scontri diretti".