Maceratese tra gli indios. Se ne parla domani

"Un Maceratese tra gli Indios del Perù". È questo il titolo dell’incontro-conferenza in programma domani, a Macerata. L’iniziativa in questione è organizzata dall’associazione culturale le Casette, in collaborazione con l’Accademia dei catenati e la società filarmonico drammatica. L’appuntamento è previsto nel pomeriggio, alle 17.30, all’interno del teatro della società filarmonico drammatica di via Gramsci. Il relatore dell’iniziativa sarà Romano Ruffini che racconterà ai presenti la sua nuova ricerca storica, impreziosita soprattutto da un’avvincente storia di avventura e di coraggio. L’ingresso è gratuito.