Maceratese tra i fischi. L’Urbino sfiora il blitz

maceratese

0

urbino

0

MACERATESE: Gagliardini 8, Chimezie 5,5 (18’ s.t.Cirulli 5,5) , Luciani 5, Strano 6, Sensi 5,5, Massei 6, Mancini 5,5 (1’ s.t. D’Ercole 6), Gomis 6,5, Perri 6, Ruani 5 (6’ s.t. Minnozzi 6), Di Ruocco 5 (18’ s.t. Martedì 6). A disp: Amico, Nicolosi, Vittorini, Compagnucci, Damiano. All. Pagliari 5,5.

URBINO: Petrucci 6, Nisi 6, Boccioletti 6, Pierpaoli 6 (26’ s.t. Morani 5,5), Giunchetti 6, Magnani 6,5, Cusimano 6, Dalla Bona 6,5, Rivi 6.5 (42’ s.t. Mataloni s.v.), Sartori 6 (1’s.t. Galante 7), Montesi 7. A disp: Stafoggia, Barro, Bellucci, Tagnani, Esposito. All. Ceccarini 6,5.

Arbitro Riccardo Teodoli di Aprilia.

Note – Ammoniti: Strano, D’Ercole, Montesi, Perri. Calci d’angolo: 5-9. Spettatori: 500 circa. Recupero: 1 p.t. 4’ s.t.

Gli ospiti partono forte: al 2’ prima occasione con gran conclusione di Sartori, Gagliardini alza in calcio d’angolo. Anche la Maceratese prova ad affacciarsi dalle parti di Petrucci con Mancini che sull’errore della difesa ospite conclude verso la porta ma l’estremo difensore ospite risponde attento sul primo palo. Primo tempo molto intervallato con parecchi falli ed errori tecnici a centrocampo. Secondo tempo con l’Urbino che parte fortissimo e sfiora il gol con Galante al 3’, che sfrutta la disattenzione di Sensi e si invola verso la porta, incrociando sul secondo palo ma Gagliardini respinge e Luciani salva sulla linea rinviando in fallo laterale. Al 10’ ancora Urbino pericolosa con il neoentrato Galante che servito in area di rigore, rientra sul destro saltando Sensi, ma ancora una volta bravo Gagliardini a respingere in tuffo in calcio d’angolo. Ancora una volta Galante il più pericoloso al 18’ che approfitta dell’errore di Sensi e va vicinissimo alla rete, ma ancora una volta decisivo l’estremo difensore biancorosso che salva i suoi ancora una volta. L’ Urbino ha la palla del vantaggio anche nel recupero con Montesi che lanciato a rete si fa ipnotizzare ancora dall’encomiabile Gagliardini che salva i suoi per l’ennesima volta mandando la palla in calcio d’angolo. Termina 0-0 una partita che ha visto l’Urbino dominare per larghi tratti del match con la Maceratese in grande difficoltà uscita tra i fischi dei propri supporters.