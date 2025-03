Maceratese, tre punti e tanta sofferenza

MACERATESE

2

PORTUALI DORICA

1

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia (41’ st Sciarra), Mastrippolito, Lucero (10’ pt Nicolosi), Vanzan; Bracciatelli (18’ st Bongelli), Gomez (25’ st Vrioni), Ruani; Marras, Cognigni, Del Moro (18’ st Albanesi). All. Possanzini.

PORTUALI DORICA: Tavoni; Galeotti, Ragni, Catalini, Tavoni; Girolimini (41’ st Pangrazi), Lucesoli, Sassaroli, Guzzini (21’ st Cingolani); Trabelsi (39’ st Gioacchini), De Marco (18’ st Mascambruni). All. Ceccarelli.

Arbitro: Uninicini di Jesi.

Reti: 39’ pt Mastrippolito, 10’ st Guzzini, 40’ st Ruani.

Note: spettatori circa 800; ammoniti Cognigni nella Maceratese e Ragno nei Portuali; angoli 9-3.

La Maceratese continua il braccio di ferro con il Montecchio in vetta alla classifica. Ma quanta sofferenza per i biancorossi contro i Portuali. Infatti la squadra di Possanzini, dopo essere passata in vantaggio, ha subito il pareggio degli ospiti in avvio di ripresa e solo a 5’ dalla fine ha raggiunto il successo con un atteggiamento finalmente arrembante. Nota dolente nelle file della Maceratese l’infortunio occorso a Lucero, costretto a lasciare il campo dopo una decina di minuti, mentre la nota positiva è il rientro di Albanesi, che ha portato la necessaria qualità nell’ultima mezzora.

La cronaca. La Maceratese parte forte e crea diverse occasioni. Al 3’, su cross di Ciattaglia, Cognigni non trova il tempo per la conclusione. Al 7’ tiro debole e centrale di Marras. All’8’ diagonale alto di Del Moro. Al 14’ Marras dal fondo manda al centro un invitante pallone, sul quale si avventa Ruani, mancando però lo specchio della porta. Poi la formazione di casa rallenta e gli ospiti possono tirare il fiato, anche se per poco. Al 39’ su cross di Del Moro Cognigni impegna di testa Tavoni che si salva in angolo. Dalla bandierina batte Marras sul secondo palo dove Mastrippolito salta più alto di tutti e realizza il gol del meritato vantaggio. La Maceratese potrebbe raddoppiare prima con Cognigni e poi con Del Moro, ma rischia anche con i Portuali che vanno al tiro con De Marco, ma per Gagliardini la parata è senza problemi.

Ripresa. La Maceratese dà l’impressione di voler controllare più che cercare il raddoppio. E viene punita: al 10’ su calcio d’angolo difesa di casa rivedibile, Guzzini controlla e scaraventa in rete. Doccia gelata per la squadra di Possanzini, che si affretta ad operare diversi cambi. Ora è un assedio alla porta di Tavoni, che si fa trovare sempre prontissimo sulle conclusioni di Ruani (20’ e 33’) e Vrioni (38’). Ma nulla può al 40’: su angolo a rientrare di Marras, in un’area affollatissima spunta Ruani che a due metri dalla porta non può sbagliare. Sospiro di sollievo per i locali, ma non è finita. All’ultimo minuto di recupero punizione dal limite per i Portuali: batte Mascambruni, la barriera ribatte ed arriva il triplice fischio. Per la Maceratese battimani, ma anche... batticuore.

Mario Stoccuto