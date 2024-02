Maceratese, un rigore che vale tre punti d’oro

maceratese

1

montegiorgio

0

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Martedì, Sensi, Strano, Luciani; Tortelli, Pagliari G., Gomis; Cirulli (49’ st Compagnucci), Minnozzi (13’ st Damiano), Di Ruocco (13’ st D’Ercole). A disp.: Amico, Vittorini, Nicolosi, Massei, Mancini, Ruani,.

All. Dino Pagliari.

MONTEGIORGIO (5-3-2): Forconesi; Marcattili (36’ st Maranesi), Diakhaby, Rossini, Greco, Verdesi (41’ st Capparuccini); Zancocchia, Rosa, Giri (19’ st Flaiani); Zira (30’ st Lombardi). Albanesi.A disp. Traini, Milozzi, Vignaroli, Monterotti. All. Vagnoni.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Rete: 35’ st rig. Strano.

La Maceratese non brilla, fa fatica a costruire le premesse per il gol ma vince nel finale una gara complicata per merito di un Montegiorgio che si propone anche avanti appoggiandosi su un Albanesi ispirato.

La gara è decisa dal rigore trasformato da Strano e assegnato per un fallo su Tortelli. Nella prima parte si fa preferire il Montegiorgio che si appoggia spesso e volentieri su Albanesi che al 23’ calcia da dentro l’area, la palla è deviata e finisce sulla parte esterna del palo.

Poi viene fuori la Maceratese, anche se i biancorossi non inquadrano lo specchio della porta.

Terminano fuori i tentativi dalla distanza Minnozzi (27’), il colpo di testa (32’) e il tiro (36’) di Tortelli.

Da segnalare l’azione di Tortelli (38’) che serve Minnozzi la cui conclusione è respinta dalla difesa.

Il primo tempo si chiude sul risultato di partenza.

La prima conclusione della ripresa è di Verdesi (8’) con Gagliardini che si salva in angolo. Il Montegiorgio si affida ad Albanesi (11’) che si incunea in area e Gagliardini neutralizza la conclusione.

Pagliari si gioca le carte Damiano e D’Ercole, quest’ultimo tenta la via del gol (15’) dal limite ma Forconesi non si lascia sorprendere.

Albanesi offre un buon pallone a Giri (19’) che dal limite non inquadra la porta.

Al 27’ Damiano appoggia a Gomis la cui conclusione è ribattuta dalla difesa, la palla arriva a Damiano il cui tiro non crea problemi al portiere.

Al 33’ l’arbitro assegna il rigore alla Maceratese per il fallo su Tortelli di Marcattili che s’infortuna: dal dischetto Strano spiazza il portiere e porta in vantaggio i biancorossi. Contropiede locale (43’): il tiro di D’Ercole si perde di poco sul fondo.