"Macereto, si rifà il complesso del santuario"

Quasi sette milioni di euro per la ricostruzione del complesso del santuario di Macereto, a Visso. Il decreto arriva dall’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, Marche. "Una bella notizia per tutto il territorio – afferma Francesco Massara, arcivescovo di Camerino e San Severino –, meta molto frequentata anche da fuori regione, richiesta per i campi scuola dalle parrocchie e apprezzata dai turisti. I lavori sono già stati affidati al consorzio e dovrebbero cominciare all’inizio del nuovo anno. Si partirà con la parte strutturale circostante, e dopo si procederà con la chiesa". Quindi si inizia dagli edifici intorno al luogo di culto. Ad occuparsi della progettazione dei lavori agli stabili è stato lo studio Archliving, mentre ad eseguirli sarà il consorzio di imprese Atlante. Il finanziamento è di 6.671.387 euro. "L’opera, una volta decollata, dovrebbe essere terminata nel giro di due anni", aggiunge il vescovo. Per la chiesa invece ancora non si conoscono i tempi; bisogna prima avere l’ok al progetto da parte della Soprintendenza.

Monsignor Massara fa anche il punto su altri edifici, dalla progettazione di Sant’Agostino, la parte museale attaccata alla Collegiata di Visso alla stessa Collegiata, nel cuore del centro storico. "La ricostruzione, in generale, si può fare nei tempi giusti, senza spreco di denaro, se – prosegue – ci sono collaborazione e sinergia di tutte le istituzioni deputate a questo. Così com’è stato per il residence "Next Generation" (Collegio Bongiovanni) di Camerino". Senza fare polemica, ribadisce ancora una volta la mancanza di personale alla Soprintendenza. "Quest’ultima lavora benissimo – precisa – ma dovrebbe essere messa nelle condizioni di avere più personale per dare le risposte necessarie al territorio".

Purtroppo, per mancanza di unità, impiega molto tempo a rilasciare i pareri. E l’arcidiocesi ha almeno dieci progetti pronti che aspettano il nullaosta della Soprintendenza. Ieri la cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal commissario straordinario Giovanni Legnini, ha impegnato nuove risorse per la ricostruzione e riparazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto. Tra questi, la Cattedrale di Camerino e la Collegiata di San Ginesio. Si tratta del secondo programma delle chiese (dopo l’ordinanza 105). "C’è stato un aumento delle risorse – conclude il vescovo –, prima non erano sufficienti per far partire i lavori".

Lucia Gentili