Massimo Pandolfi
Macerata
CronacaMacrobiotico, la scommessa di Alessandrini: "Un nuovo ristorante in via dei Velini"
24 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Macrobiotico, la scommessa di Alessandrini: "Un nuovo ristorante in via dei Velini"

Dopo 25 anni nel settore, il maceratese Marco Alessandrini ha scelto di aprire con la moglie Liliana un ristorante macrobiotico tutto suo: D’Alma, in via dei Velini. Volto storico del Punto Macrobiotico di via Cassiano da Fabriano (dove è stato per 15 anni), ha lavorato come socio nel ristorante-gastronomia a Tolentino per poi "fare il salto". "Con una famiglia alle spalle – spiega –, è stata una scelta dura da fare. Mi trovavo bene a Tolentino, ma sentivo anche l’esigenza di tornare a casa, Macerata, dove sono nato e cresciuto. Inoltre sotto pandemia il locale di via Cassiano da Fabriano è stato chiuso e spesso le persone mi chiedevano: “Quando riaprite? Ci mancate“. Alcuni cittadini sono particolarmente sensibili all’alimentazione e all’ambiente. Allora ho voluto riprendere il lavoro fatto a Macerata per dare il mio contributo: una possibilità, un’alternativa alimentare e di stile di vita". E così è stato. Dal 23 giugno è al timone con la sua dolce metà, e l’aiuto di tre dipendenti, del ristorante-gastronomia D’Alma. "Abbiamo fatto poca pubblicità per l’apertura perché volevamo partire in modo tranquillo, soft, senza creare troppe aspettative – prosegue –. Ma, anche solo col passaparola, è andata bene. Ora speriamo che riapra quanto prima via dei Velini; abbiamo clienti fidelizzati da Villa Potenza che trovano qualche difficoltà per raggiungerci". Alessandrini ha imparato a cucinare a Macerata. L’impronta culinaria è quella del macrobiotico e ne propone i piatti; si serve dalla ditta di distribuzione Salvia a Tolentino e dagli agricoltori del territorio per i prodotti a chilometro zero.

Lucia Gentili

© Riproduzione riservata

