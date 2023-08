Madame in concerto allo Sferisterio "Ci saranno momenti energici e intimi"

"Sarà un concerto versatile in cui ci saranno momenti energici e intimi". Madame presenta il live di martedì alle 21 allo Sferisterio dove accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella sua musica. "Con la band – aggiunge – abbiamo arrangiato di nuovo i pezzi dell’album precedente e dell’ultimo". Sul palco dell’arena ci saranno Dalila Murano alla batteria, Karme Caruso alle tastiere, Estremo alla consolle e Nazzaro al basso. "È giusto – dice Madame – aggiungere anche Luca Faraone che ha lavorato a tutti gli arrangiamenti ed è stato in studio durante le prove per armonizzare la scaletta".

Allo Sferisterio si canterà pure l’Amore, del resto è il titolo dell’ultimo album. "Ma l’Amore è quello con la A maiuscola, poi le persone lo declinano a modo loro ma sempre di amore si tratta". E in questo album c’è tanto di Madame. "Vero. A livello di scrittura, ho iniziato ad avere un’esigenza più comunicativa e diretta. Prima era più un esercizio di stile, adesso no. Ho qualcosa da dire, e lo voglio dire. Con il primo disco ci ho provato, mi sono presentata, ho fatto vedere le mie possibilità, mentre reputo questo il mio primo vero progetto, in cui ho un’idea, c’è un concept e tutto. Ho scritto molto meno, come quantitativo di parole, però secondo me ho detto tanto di più". Si ascolteranno allora anche tante canzoni sull’Amore. "Voglio metterlo in luce in tutti i modi in cui può essere declinato". E Madame come vive questo sentimento. "Nel modo più sano possibile, perché voglio tenere un equilibrio psicologico buono. Quando ho vissuto momenti tossici ho sempre frequentato la terapia con molto piacere".

Il Festival di Sanremo è stato un palcoscenico che ha fatto conoscere Madame a un pubblico ancora più vasto. "Nei giorni precedenti l’esibizione ho avuto paura di non godermi appieno il Festival, di non fare bene, di sbagliare. Ha lasciato parlare la musica e le performance creando una storia nella storia grazie alla cover di ’Via del Campo’ di De André e al brano in gara "’Il bene nel male’".

È un lungo tour quello che vede Madame cantare in molte città italiane e quelle maceratese è il penultimo dei live iniziati a fine giugno, dopo un periodo di pausa a ottobre porterà di nuovo la sua musica in Italia e fino all’8 dicembre ha già molte date.