Madame Show, musica e risate

Gran finale sabato alle 21.15, per la sesta rassegna "Il teatro delle armonie" al Lanciano Forum di Castelraimondo, con "Madame Show", presentato dal Gruppo Teatro in Bilico di Camerino. Una divertente commedia musicale di Giulia Giontella, che ne cura anche la regia. "Madame Show vede la partecipazione corale di diversi personaggi – si legge nelle note di regia –, ognuno caratterizzato dalla propria indole e personalità. La storia è un intreccio di inganni, sotterfugi, passati nascosti che riaffiorano e storie presenti che evolvono in modo inaspettato e a volte rocambolesco. Il divertimento è assicurato. Gli intermezzi musicali e le coreografie mettono in risalto le capacità canore e di danza degli interpreti. Ogni personaggio è stato pensato e interpretato in una logica di gruppo e di coralità in cui l’unione fa la forza, in cui ogni attore è parte e ogni parte è in scena con tutto. "Madame Show" crea sempre un’attesa, in ogni scena e nel finale; come il tamburo rullante che, al circo, preannuncia il salto mortale del trapezista e lo chiude con un colpo di piatti!". Sarà attivo un servizio navetta per arrivare al Lanciano Forum e per il ritorno; la partenza sarà dal piazzale della chiesa Sacra Famiglia alle 20.45 (gradita la prenotazione al 338.2595480). Ingresso allo spettacolo 10 euro; info e prenotazioni 338.2595480 o 335.7681738.