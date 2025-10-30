Madonna col bambino restaurata. La tavola del ’500 in mostra a Roma

Torna a splendere, dopo un complesso intervento di restauro, la Madonna con il Bambino e i santi Severino, Caterina da Siena, Domenico, Ansano e Giovannino di Bernardino di Mariotto dello Stagno, capolavoro del Rinascimento marchigiano custodito nella chiesa di San Domenico a San Severino. L’opera, datata 1512, è tra le protagoniste della XX edizione del programma Restituzioni, promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il ministero della Cultura, che da anni consente il recupero e la valorizzazione di tesori del patrimonio artistico italiano. L’opera è tra quelle in mostra a Palazzo Esposizioni Roma, in un’esposizione – dal titolo "Restituzioni 2025" – visitabile fino al 18 gennaio. La tavola centinata, alta quasi tre metri, è tornata alla sua originaria luminosità. Realizzata a olio e doratura su legno, la scena non è solo un’icona religiosa, ma un racconto identitario. Sullo sfondo si riconosce una città con torri e navi, simbolo della protezione divina sulla comunità di San Severino. Dopo il sisma, il dipinto presentava gravi disconnessioni tra le assi lignee. Il restauro ha previsto la disinfestazione anossica, il consolidamento del supporto, la pulitura selettiva e la rimozione delle vernici ossidate.

Gaia Gennaretti