"Madonna delle Grazie", la festa è alle porte tra balli, show e cibo

Da domani a domenica torna la tradizionale Festa "Madonna delle Grazie" nella zona industriale Le Grazie di via Falcone a Tolentino. Tutte le sere stand gastronomici, pesca di beneficenza e giochi per i più piccoli. Domani si balla con l’orchestra di Alessio Alunno, venerdì con Gianni e Roberto. Sabato dalle 18.30 giochi di magia, bolle di sapone, baby dance, zucchero filato, pop corn, palloncini e truccabimbi, mentre dalle 21 orchestra Manuel Malanotte. Domenica dalle 9 raduno di moto e auto d’epoca, alle 11.30 messa, alle 18.30 spettacolo danzante con la scuola di ballo Dance Academy di San Severino. Infine dopocena orchestra Castellina Pasi. Sarà sempre presente una rappresentanza Avis Tolentino. La festa è organizzata dalla parrocchia Maria delle Grazie col patrocinio del Comune. Vietata la sosta in piazzale Falcone ed è disposto il senso unico di marcia in via Falcone dal civico 40.