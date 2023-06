Madre di tre figli, l’ultimo saluto a Sara Cingolani

Un tremendo lutto ha colpito Matelica: è morta Sara Cingolani, 52 anni, madre di tre figli, sposata con l’imprenditore edile Andrea Tozzi. La donna, da tempo malata, si è spenta sabato. La salma è stata trasferita nella Casa del commiato "Le Vele", dove ieri si è registrato un costante flusso di persone: parenti, amici e conoscenti hanno voluto dare l’ultimo saluto a questa mamma, molto conosciuta in paese, e che lascia anche il padre Nazzareno, ex dipendente comunale, la madre Anna Maria, i fratelli Paola e Pietro. Tra gli amici, in tanti l’hanno ricordata per "il bel sorriso e l’energia che sapeva sprigionare e trasmettere agli altri". II funerale si terrà oggi alle 16.30 nella chiesa di Regina Pacis.

m. p.