Madre e figlia molestate in strada L’omaggio del questore Silipo al negoziante che le ha difese

di Paola Pagnanelli

"Ha aiutato due donne in difficoltà, dimostrando senso civico e coraggio. Per questo voglio nominarla “poliziotto ad honorem’’". Il commerciante maceratese Stefano Mancini non si aspettava affatto un simile riconoscimento, quando è stato invitato in questura ieri mattina. E invece il questore Luigi Silipo ha voluto premiarlo in modo ufficiale dopo quanto accaduto l’11 luglio in corso Cairoli. È stato Mancini, titolare con la moglie della gastronomia di piazza Nazario Sauro, a raccontare ieri la vicenda.

"Io di solito sono sempre in negozio, ma quella mattina mi aveva chiamato un amico, quindi ero uscito un attimo per parlare con lui. A un certo punto si sono avvicinate due donne, madre e figlia, molestate da un uomo che urlava contro di loro frasi volgari". Il 47enne, residente in città, era ubriaco fradicio e stava indirizzando alle malcapitate una serie di oscenità. "Io le ho solo fatte entrare e ho detto a lui di andarsene. Quello prima è andato verso il bar, poi è tornato e voleva entrare anche lui. Mi ha messo una mano sulla spalla per scansarmi, ma io l’ho fermato, gli ho detto di non toccarmi e l’ho di nuovo allontanato. Intanto avevo chiamato il 112. Quando ho visto arrivare l’auto della Volante ho indicato agli agenti dove era. Non mi sembra di aver fatto nulla di eccezionale, ed è stato solo un caso che mi fossi trovato lì in quel momento invece che dietro al bancone. Lo avrebbe fatto chiunque, o per lo meno a me sembra giusto aiutare chiunque in qualunque situazione", ha concluso, tentando di minimizzare.

"Ma questo è quello che fa un cittadino virtuoso – ha invece sottolineato il questore –. A volte ci sono notizie buone, a volte cattive. Se vengono presi dei provvedimenti amministrativi, come la chiusura di un bar, come è stato fatto in piazza Nazario Sauro, questi non vanno visti come una conseguenza di fatti spiacevoli, ma come un aiuto anche a chi li subisce. La conseguenza negativa deve essere un punto di partenza. In quella zona c’è stata anche una ulteriore attività della Squadra mobile, che ha intensificato i controlli antidroga e ha fermato uno spacciatore, un soggetto tra l’altro particolarmente importante in quella zona. E oggi possiamo dare anche una notizia positiva, a proposito di quella questura della gente di cui ho parlato quando sono arrivato: polizia e cittadini devono essere una squadra. Quando abbiamo inaugurato la via dedicata a Emanuela Loi, abbiamo detto che a volte la mafia siamo anche noi, che di fronte ai prepotenti chiudiamo gli occhi. Invece questo commerciante è intervenuto. Il criminale è vigliacco, se uno reagisce scappa, e questa è la forza della civiltà. Per questo Stefano Mancini è un “poliziotto ad honorem’’".