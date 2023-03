Madre e figlia morte a poche ore di distanza

di Lorena Cellini

Insieme nella vita e insieme anche nella morte. Se ne sono andate a poche ore di distanza l’una dall’altra Letizia Nardi di 96 anni e Angela Bellissimo di 75, madre e figlia. Sono morte la sera dell’8 marzo, festa della donna, per cause naturali. La prima in casa, dove da qualche anno era bloccata a causa di una infermità; la seconda in ospedale, dove era ricoverata per una malattia. Un destino incredibile, quasi straziante il loro, che non le ha separate in vita, le ha unite anche nella morte e avranno un unico funerale, che verrà celebrato questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre. Vivevano in corso Garibaldi e, quando stavano bene, le si poteva vedere spesso passeggiare insieme. Fare tutto insieme nel nome di una legame fortissimo tra madre e figlia. Poi l’infermità della signora Letizia e la scelta della figlia, che non era sposata, di occuparsi di lei e di dedicarle tutte le sue energie e tutte le cure di cui necessitava a domicilio. Ed è stato così fino a quando la malattia non ha costretto Angela a rallentare per terapie durante le quali era però costantemente preoccupata per garantire l’assistenza alla mamma. Nonostante tutto, facendo fede al suo carattere gioviale, con parenti e amici ha sempre dissimulato, perfino scherzato sui problemi che avrebbe dovuto affrontare. Mercoledì mattina poi quella malattia l’ha costretta a farsi ricoverare al pronto soccorso di Civitanova e quel filo sottile del destino ha cominciato a tessere la sua ultima tela, perché intorno all’ora di cena, la mamma non si è sentita bene. Nella sua abitazione sono arrivati medici e ambulanza ma non c’è stato nulla da fare. L’anziana si è spenta intorno alle venti. Poche ore dopo, a ridosso della mezzanotte, è spirata anche la figlia, in ospedale. Sempre insieme, fino all’ultimo viaggio. Le salme si trovano ora nella casa funeraria Terra e Cielo in via Cecchetti, della agenzia di pompe funebri dell’Asof, che si è occupata di tutto e che le ha composte nella stessa stanza, una vicina all’altra. Lasciano il nipote Cristiano, i pronipoti Cristopher e Matteo con la loro mamma Michela e poi tutti i parenti e gli amici. Cordoglio sincero nel quartiere sud, dove erano molto conosciute. Due persone di grande semplicità, che avevano sempre un sorriso per tutti, una battuta pronta e quella cordialità genuina che è ormai merce rara, ma che loro hanno sparso a piene mani.