Madre e figlio nei guai per estorsione

Occupando abusivamente un cantiere, avrebbero costretto due imprenditori prima a commissionargli dei lavori, e poi a pagarli anche per lavori mai fatti. Per questo, accusati di estorsione e falso, sono di nuovo sotto accusa Marsel Mati e la madre Marsida, arrestati lo scorso febbraio con l’accusa di aver messo in atto una truffa milionaria con i superbonus dell’edilizia. La vicenda al centro del procedimento sarebbe iniziata nel 2019. Dal fallimento della Sirolesi Costruzioni, due imprese avrebbero acquistato una palazzina in costruzione in via Santa Rita da Cascia a Tolentino. Ma quando gli addetti delle imprese erano andati nel cantiere, avrebbero trovato Marsel Mati che, senza alcun titolo, si era installato lì.

Per lasciare libero il cantiere, Marsel avrebbe preteso che i due imprenditori, Stefano Cipriani e Massimo Chiodi, affidassero dei lavori alla sua società, la Marma, amministrata formalmente da Marsida Mati, ma di fatto gestita dal figlio Marsel. I due avrebbero accettato, affidandogli alcuni interventi ed esterni e poi pagandoli 15.600 euro. Mati però avrebbe mandato loro altre due fatture, altrimenti non se ne sarebbe andato. Chiodi avrebbe pagato, Cipriani avrebbe preteso una liberatoria con cui chiudere ogni pendenza con la Marma. Mati però non avrebbe accettato, e con le sue fatture ad agosto 2019 avrebbe ottenuto un decreto ingiuntivo di 70mila euro, dicendo che, falsamente pure qui, che le due imprese non avevano ancora depositato i bilanci di esercizio 2018. Inducendo in errore il tribunale, Mati avrebbe avuto il pignoramento dell’immobile in via Santa Rita e di somme nei conti correnti e presso i creditori delle due ditte edili.

A quel punto, Cipriani e Chiodi avrebbero accettato una transazione, dando all’albanese un assegno ciascuno da 30mila euro. Ma a quel punto era partita la denuncia, sulla quale ieri era prevista l’udienza preliminare a Macerata. L’esame della vicenda però è stato rinviato al 12 dicembre. Marsel e Marsida Mati, difesi dagli avvocati Vando Scheggia e Riccardo Leonardi, potranno dare la loro versione, poi il giudice deciderà se mandarli sotto processo o archiviare le accuse.

Nel frattempo, madre e figlio con il resto della famiglia hanno ottenuto dal tribunale la revoca degli arresti (i domiciliari per lei, il carcere per lui), sostituita con l’obbligo di dimora a Tolentino, in merito all’inchiesta sulle truffe milionarie con i bonus.

