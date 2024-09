La madre di Pamela Mastropietro scrive al killer: “Incontriamoci, voglio la verità. Così troveremo entrambi la pace”

Macerata, 24 agosto 2024 – “Oseghale, è l’amore di mia figlia e per mia figlia che oggi, giorno del suo venticinquesimo compleanno, mi spinge a scriverti”. Inizia così la lettera virtuale con cui Alessandra Verni chiede un incontro in carcere a Innocent Oseghale, il nigeriano che il 30 gennaio 2018 violentò, uccise e fece a pezzi sua figlia Pamela. Da Roma, la 18enne era arrivata in una comunità a Macerata per superare i suoi problemi legati alle patologie psichiatriche e agli stupefacenti, ma a gennaio era scappata e aveva incontrato Oseghale. Per quel delitto, lui sta scontando l’ergastolo in carcere a Ferrara.

“La perdita di mia figlia, causata da te/voi, ha lasciato una ferita incolmabile nella mia vita – ha scritto ieri Alessandra su Facebook –. Le parole non possono descrivere il dolore e l’angoscia che provo ripensando a quello che ha subito Pamela da parte vostra. L’ultima tua lettera risale al 10 maggio 2023, giorno in cui Stefano (il padre di Pamela) è volato in Cielo dalla nostra bambina. Hai sempre ribadito il tuo pentimento, chiedendo perdono. Perdono, parola difficile da pronunciare e ancor più da praticare, soprattutto di fronte a un crimine così disumano e demoniaco. Sento, però, che è arrivato il momento di affrontare questo dolore in modo costruttivo. Accetta questo regalo che, oggi, dal Cielo ci donano. È una grande occasione, un’opportunità per entrambi”.

Ed ecco il punto centrale della lettera: “Chiedo pubblicamente – scrive la mamma di Pamela – di incontrarti in carcere, luogo protetto. Voglio guardarti negli occhi e chiederti la verità. Voglio provare a cercare di capire perché e come sei arrivato a compiere un atto così terribile. Se fosse successo a tua figlia cosa avresti fatto? Spero che da questo incontro possa emergere un barlume di umanità e di verità. Questo percorso è doloroso, ma credo fermamente in questo incontro. Non cerco vendetta ma verità, giustizia e pace. Non sarà facile né per me né per te, ma non aver paura, il mio fuoco interiore ora vuole costruire, non distruggere. Se è vero il tuo pentimento, approfitta della giustizia riparativa per richiedere un incontro con me. Puoi farlo! Anche tu sei genitore e un giorno, quando i tuoi figli scopriranno la verità su di te, fai in modo che dal nostro incontro possano almeno apprezzare una cosa: il tuo pentimento davanti a una madre a cui hai tolto la sua amata bambina. Non rendere anche loro schiavi del dolore e della rabbia”.

Il nigeriano in carcere non ha accesso ai social, ma “un incontro potrebbe servire a entrambi” commenta l’avvocato difensore Umberto Gramenzi, che lo ha visto pochi giorni fa a Ferrara. “Oseghale nega di aver ucciso Pamela e ripete che lei è morta di overdose. Ma ha comunque già chiesto perdono alla famiglia, alla quale non ha mai voluto chiudere la porta. Il delitto c’è stato, la sentenza ormai è definitiva, ma dal punto di vista umano un incontro potrebbe essere positivo e per lui e per la mamma di Pamela. E credo che anche lui sarebbe d’accordo”.