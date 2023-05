Maenne, stimolazione efficace contro lo stress e i problemi muscolari

di Giuliano Forani

Il sistema Maenne, creato da Marco Battistoni e Michela Morganti, è stato insignito del Premio America Innovazione istituito dalla Fondazione Italia-Usa che sarà consegnato nel corso di una cerimonia in programma a breve alla Camera. Il Maenne è uno strumento armonico che produce suoni, luci e vibrazioni tattili in sintonia tra loro; la stimolazione prodotta viene completata con miscele di olii essenziali e tisane per l’olfatto e il gusto. Il sistema viene giudicato tra i più evoluti rispetto ai tradizionali sistemi di stimolazione sensoriale, di facile impiego e applicabile a tutte le età, efficace per lo sport e lo studio, la cura dello stress e dei problemi psicosomatici e muscolari. Una startup innovativa tutta civitanovese, c’è da sottolineare, selezionata tra le prime 500 italiane e che ha iniziato il suo percorso poco più di un anno fa, a Civitanova in via Pascarella.

Marco Battistoni fa di professione il dentista ma ’pensa’ tante altre cose, tra cui, appunto, questo sistema di affrontare certe necessità attraverso un modo naturale e anche gradevole. "Per me e Michela - dice - questo riconoscimento è un grande premio per il lavoro svolto e il percorso che stiamo costruendo per diffondere la conoscenza del sistema di stimolazione multisensoriale, la sua funzionalità e le sue applicazioni, tutto ’Made in Marche’". Soddisfazione anche da parte di Michela Morganti: "Con la nostra realtà e di fronte alla possibilità di rappresentare Civitanova in un contesto e in un’occasione tanto importante, non possiamo non provare gioia e tanta emozione". Oltre alla pergamena, gli innovatori insigniti del riconoscimento riceveranno una borsa di studio che permette loro di fruire del master online esclusivo della Fondazione Italia-Usa, in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Da sottolineare, infine, che Maenne non si ferma a Civitanova. Nel dicembre scorso, infatti, è stato presente alla fiera tecnologica di Las Vegas in rappresentanza delle Marche e dell’Italia; il primo Maenne è stato consegnato a Richmond e i due ideatori hanno firmato un accordo di distribuzione negli Usa.