Le allieve non la trovano, la maestra di danza era morta in casa

Recanati, 29 agosto 2023 – È stata trovata morta nel suo letto nel pomeriggio di ieri, verso le 17, Alina Bianchi, molto conosciuta in città per essere la titolare e insegnante di ballo della scuola "Fondazione Diffusione Danza", i cui locali si trovano all’interno del complesso di Sant’Agostino, sotto la scuola elementare Gigli. La donna, 78 anni, originaria di Roma, viveva sola in una villetta di via Vinciguerra, nel popoloso quartiere di Fonti San Lorenzo, dopo la morte nel 2009 di suo marito Franco Castagnari.

Da diversi giorni alcune sue allieve, con cui aveva un grande rapporto affettivo, non riuscivano a contattarla per cui sono andate a trovarla nella sua casa. Visto che lei non rispondeva neanche al campanello di casa hanno chiesto informazioni ai vicini, ma questi hanno confessato che era un po’ che non la vedevano. Insospettite, anche perché la casa aveva le finestre aperte e non sembrava, quindi, essere andata in vacanza fuori città, hanno allarmato la polizia municipale. Il comandante Gabriella Luconi ha, quindi, allertato i vigili del fuoco e, insieme a loro, si è recata sul posto. Una volta entrati in casa, attraverso una finestra, hanno trovato il corpo della donna, ormai morta, disteso sul letto. Il decesso dovrebbe risalire ad almeno 3 o 4 giorni fa stante il cattivo odore e lo stato avanzato di decomposizione, sicuramente favorito anche dal gran caldo di questi giorni.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale che non ha potuto far altro che dichiarare il decesso della Bianchi per cause naturali. Contattato il magistrato di turno, essendo la donna senza parenti rintracciabili nell’immediato, questo ha dato subito l’autorizzazione alla rimozione della salma e alla sua tumulazione. La passione per la danza è stata sempre presente nella vita di Alina Bianchi e lei stessa ha ballato in tanti teatri italiani, ad iniziare da Roma dove ancora annualmente si recava per presentare i lavori della sua scuola recanatese da cui sono uscite diverse danzatrici di successo: nel giugno scorso era stato lo spettacolo "That’s life" a riscuotere un grande successo al teatro Ghione di Roma. Nel 2016 era stata insignita a Recanati come "cittadina benemerita" per la sua "attività di direttrice artistica, coreografa e insegnante della fondazione culturale Diffusione Danza, prima artefice e ispiratrice di una scuola di danza a Recanati". Grande lo sconcerto in città alla notizia della sua morte: la Bianchi era molto conosciuta e apprezzata per la sua grande passione e l’impegno che ha sempre messo nell’insegnare a tante generazioni la grazia della danza.