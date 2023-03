Maestre indagate, perizia a metà: "Alcune valutazioni soggettive"

Una perizia "non asettica" sui filmati registrati nella scuola superiore di Tolentino, per effetto dei quali una insegnante di sostegno e una assistente sono accusate di maltrattamenti a una alunna disabile. È quello che hanno sostenuto ieri gli avvocati Nicola Piccinini (nella foto), Renato Coltorti e Diego Casadidio, difensori della professoressa Alessia Cingolani e dell’operatrice Marta Morroto, nell’udienza del processo in corso per chiarire cosa sarebbe successo l’anno scorso. Dopo la segnalazione di una tirocinante, che aveva anche registrato cosa avvenisse quando la studentessa veniva tenuta in un’aula a parte con le due imputate, la procura aveva collocato delle telecamere nella stanza, documentando tutto. Su questo materiale, il tribunale ha disposto una perizia per estrapolare le conversazioni registrate. Ieri avrebbero dovuto essere sentiti i periti, che però hanno fatto presente di non aver completato il lavoro visto che il materiale è molto consistente. Ma già la prima parte depositata non ha convinto i difensori. "Si tratta di una perizia non asettica, non super partes nel registrare cosa sarebbe accaduto. In un passaggio, si dice che l’insegnante guarda il telefono invece di occuparsi della ragazzina: questa è una valutazione soggettiva, non un dato oggettivo". Anche sulla registrazione dello schiaffo alla studentessa ci sarebbero state obiezioni. Se ne riparlerà comunque nella prossima udienza, a luglio. A ottobre invece saranno ascoltati i testimoni dell’accusa, citati dal pm Rita Barbieri.