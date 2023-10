Mafia, droga e sicurezza: emergenze da vincere

"Mafia, droga e sicurezza": questo il titolo dell’incontro organizzato per oggi pomeriggio dal Dipartimento antimafia della Lega, guidato nelle Marche dal vicecapogruppo in consiglio regionale Mirko Bilò. Nella Domus San Giuliano in via Cincinelli, a partire dalle 17, interverrà il senatore Gianluca Cantalamessa, membro della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali e della delegazione italiana all’assemblea Osce. Interverranno inoltre Mirko Bilò, l’ex questore Giorgio Iacobone, l’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione "Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza", e lo psichiatra Gianni Giuli, direttore del dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast. Porteranno i saluti il sindaco Sandro Parcaroli, l’onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega, il vice segretario Lega Marche e vice presidente della Provincia Luca Buldorini, l’assessore regionale Filippo Saltamartini, i consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli.