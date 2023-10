Mafia, droga e sicurezza: esperti a confronto con la Lega

Interventi tecnici, statistiche e proposte per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità, sono stati al centro dell’incontro su "Mafia, droga e sicurezza" organizzato alla Domus San Giuliano dalla Lega, alla presenza del responsabile nazionale del dipartimento antimafia del Carroccio, il senatore Gianluca Cantalamessa, e quello regionale Mirko Bilò, vicecapogruppo in Regione. Diversi gli approcci proposti dai relatori, introdotti dal moderatore Aldo Alessandrini, segretario cittadino della Lega. "Solo il 5 per cento dei proventi della criminalità organizzata è frutto di attività come rapine ed estorsioni, il 70 per cento proviene da attività lecite ovvero da infiltrazione e il 20 per cento da attività di cui la società civile è destinataria consapevole come spaccio, gioco d’azzardo e prostituzione", ha evidenziato Cantalamessa. Hanno completato il quadro gli interventi dell’ex questore Giorgio Iacobone, dell’avvocato Giuseppe Bommarito e di Gianni Giuli, direttore del dipartimento dipendenze patologiche. Sono intervenuti il sindaco Sandro Parcaroli, il segretario regionale della Lega Giorgia Latini, quello provinciale Luca Buldorini, i consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli e l’assessore Filippo Saltamartini.