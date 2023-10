Maga Cacao messo in vendita: l’annuncio circola su internet

"Proprio nella piazza principale della città, Tempocasa Industriale Macerata propone in vendita attività di pasticceria e cioccolateria". Si tratta di Maga Cacao, che si trova in piazza della Libertà ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di dolci. L’annuncio sta circolando sul sito subito.it: "L’immobile si sviluppa al piano terra su una superficie di 88 metri quadrati ed è diviso tra la sala somministrazione, il laboratorio ed un bagno – si legge nell’annuncio che sta girando parecchoi su internet –. L’esercizio comprende tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività tra cui un macchina per il gelato, un abbattitore, quattro frigoriferi di cui tre a temperatura negativa ed uno a temperatura positiva, macchina del caffè, una vetrina per il gelato e tre vetrine refrigerate".

Peraltro la pasticceria e cioccolateria Maga Cacao (che ha un punto vendita anche a Civitanova) ha diversi tavolini proprio sulla piazza: "Il locale gode di un ulteriore spazio esterno di circa 150 metri quadrati da sfruttare per la somministrazione soprattutto nei mesi più caldi. Si tratta di un ottimo investimento in quanto l’attività è aperta da moltissimi anni e risulta essere un punto di riferimento per tutti gli abitanti della città e non solo". L’attività è quindi in vendita, ma la speranza di molti maceratesi, affezionati e non, è che la pasticceria possa restare al suo posto.

Chiara Gabrielli