Magazzinieri, carrozziere, banconista ed educatore

Centro per l’impiego di Tolentino. Azienda settore impiantistica cerca manutentori idraulici e elettrici con almeno una minima esperienza nei ruoli, automuniti (codice offerta 381454, scadenza 2 febbraio). Azienda settore arredo cerca magazzinieri carrellisti con almeno un anno di esperienza e in possesso del patentino per la conduzione del muletto. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 485847, scadenza 3 febbraio). Carrozzeria cerca un carrozziere con almeno una minima esperienza. Sede di lavoro: Macerata (codice offerta 162598, scadenza 3 febbraio). Supermercato cerca un/a banconista di macelleria. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 326283, scadenza 3 febbraio). Ente del terzo settore cerca un/a educatore/ice part time per assistenza socio - educativa domiciliare. Sedi di lavoro: Comuni compresi nell’ambito della Comunità Montana dei Monti Azzurri (codice offerta 20514, scadenza 10 febbraio). Per tutte queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.