Maggioranza divisa alle regionali. I Riformisti stanno con Ricci

Dopo il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi al fianco di Jacopo Orlandani, candidato al consiglio regionale con i Civici Marche, lista collegata a Francesco Acquaroli, e dopo Tolentino Popolare, che ha ribadito di essere un movimento civico di estrazione centrista e ha deciso di lasciare libertà di voto ai propri elettori, arriva la posizione della terza lista di maggioranza, quella dei Riformisti Tolentino (nella foto il capogruppo Alba Mosca): sostiene Matteo Ricci.

"Riteniamo indispensabile chiarire la nostra posizione in merito alle prossime elezioni regionali – spiega il gruppo –. È necessario ricordare in premessa che l’alleanza civica che lega il nostro impegno agli altri gruppi di maggioranza è fondata su un patto programmatico sottoscritto e perseguito con successo dall’agire amministrativo svolto in questi tre anni, pur in presenza di condizioni generali complesse e di difficile gestione. Nessuna scelta di schieramento politico è stata mai condivisa all’interno della maggioranza, ma la situazione attuale rende necessario e doveroso esprimere il nostro chiaro ed evidente orientamento, che ci colloca nello spazio politico del centrosinistra nel rispetto dei valori di fondo che i Riformisti da sempre condividono. Pertanto in occasione delle prossime regionali sosterremo Matteo Ricci come candidato alla presidenza della Regione, con la speranza che Tolentino possa avere l’attenzione che merita indipendentemente dall’esito elettorale e senza dover superare ostacoli costruiti su presupposti di natura partitica".