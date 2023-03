"Maggioranza senza una visione Costruzioni, ma non opere utili"

"Sulla Ceccotti c’è un’acclarata mancanza di visione della maggioranza". Anche Luca Doria e Diego Maddalena del Terzo Polo sono critici dopo l’approvazione della variante in aula consiliare. "Tante costruzioni – dicono – e troppo poche opere utili. Impressiona la mancanza di aree verdi, di spazi di aggregazione come una piazza, della mancanza di una proposta rispetto alla viabilità generale e di collegamenti con il resto della città, perfino dall’assenza di indicazione degli oneri di urbanizzazione, del coinvolgimento nella progettazione dei giovani, dei commercianti, degli enti del terzo settore". E sottolineano che la città è piena "di costruzioni a indirizzo direzionale, residenziale e commerciali e sono abbandonate, o libere come le palazzine vicino all’ex liceo scientifico, se non addirittura vuote, lasciate nel degrado e ormai rovinate dal passare del tempo. Sul corso sono tanti i negozi sfitti, come libero sono gli stessi spazi commerciali nella zona della Civitanova 2000, la Cecchetti". La proposta del Terzo Polo, composto dal coordinatore di Italia Viva Civitanova Doria e quello di Azione Civitanova Maddalena, è "che le aree di sviluppo cittadine proiettino Civitanova veramente nel futuro e non in un passato che abbiamo tutti davanti agli occhi. Civitanova ha bisogno di un governo della città che non si imponga con l’arroganza, ma di una classe dirigente vicina ai veri bisogni della gente".