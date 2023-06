Maggioranze afflitte da difetti di comunicazione

Stefano

Cesetti

Sempre una forza della coalizione, precisamente la Lega, scegliendo di presentare un ordine del giorno per chiedere la riqualificazione di viale Don Bosco e dell’ex Gil ha dimostrato di fare fatica a sintonizzarsi sulle frequenze del proprio assessore Marchiori. Nell’uno e nell’altro caso, attraverso un maggiore dialogo interno con i due rapresentanti in giunta - e con il sindaco - si sarebbe evitato di mostrare pubblicamente contraddizioni e spaccature varie. Anche a Civitanova, negli ultimi giorni, la maggioranza si è vista bocciare in commissione edilizia la proposta di variante sul Chienti per via del (decisivo) voto contrario del presidente Pantella di Fratelli d’Italia. Una volta, gli argomenti venivano prima discussi all’interno dei partiti, poi i segretari (oggi coordinatori) li portavano a conoscenza di sindaco, propri assessori e capigruppo e alla fine andavano in commissione o Consiglio, dove la disciplina di partito pretendeva che si votasse quasi sempre compatti. Stessa cosa succedeva all’inverso, con sindaco e assessori che coinvolgevano i partiti prima di prendere le decisioni più importanti. Altri tempi. E, forse, altri protagonisti.