Maggioranze afflitte da difetti di comunicazione

Stefano Cesetti

Il centrodestra, per specifica scelta dei vertici nazionali, ha sempre posto la comunicazione tra le colonne portanti per costruire il successo politico. La televisione prima e i social adesso vengono cavalcati a ritmo incalzante per raggiungere elettori e cittadini. Dalle nostre parti, invece, la coalizione soffre di un evidente difetto di comunicazione che provoca spaccature e malumori interni (e incredulità esterna). Questa settimana, il centrodestra di Macerata con l’ordine del giorno di maggioranza (più Miliozzi) sugli spazi per il premio Oscar Dante Ferretti ha dimostrato di dialogare poco con l’assessore Katuscia Cassetta che l’ha praticamente bocciato.