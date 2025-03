Maggiore protezione per il porto, la proposta accolta in Regione

Passo in avanti verso la messa in sicurezza del porto di Civitanova grazie alla proposta di modifica al progetto del bacino portuale. Nell’ultimo incontro con il responsabile della Regione, sono stati di nuovo evidenziati dubbi relativi alla messa in sicurezza dello specchio d’acqua portuale limitando l’intervento al solo prolungamento del molo est. In risposta a queste preoccupazioni, è stata valutata positivamente la proposta, fortemente sostenuta anche dai diportisti, di rivedere il progetto introducendo un’ulteriore barriera per garantire una protezione più robusta per l’area di diporto, che da tempo subisce gli effetti di mareggiate sempre più frequenti e violente. "Siamo felici che le istanze dei diportisti siano state ritenute valutabili – ha commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Con gli assessori Francesco Caldaroni ed Ermanno Carassai, che hanno sempre seguito questo importante progetto, siamo riusciti a ipotizzare una revisione progettuale che risponde meglio alle necessità di protezione dell’area di diporto". Un ulteriore passo avanti, con l’intento di realizzare un’opera fondamentale per la sicurezza, l’efficienza e la crescita economica dell’area, è stato fatto con l’approvazione da parte della giunta comunale dello schema di convenzione con la Regione per la realizzazione del progetto. A questo atto seguirà l’accordo con il provveditorato per la redazione degli elaborati progettuali. Il finanziamento di dieci milioni di euro per questo progetto, già inserito nel Piano regionale delle infrastrutture, è un’opportunità per mettere in sicurezza il porto.