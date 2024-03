Magi Manzotto e le sue storie

Oggi, alle ore 17 all’auditorium del Centro mondiale della poesia e della cultura ’Leopardi’ (ex S. Stefano) a Recanati, si terrà la presentazione del libro di Maria Magi Manzotto “Storie di ogni giorno” (Giaconi Editore). L’autrice da sempre è appassionata di scrittura e mossa dalla curiosità per il vissuto degli esseri umani. "Ci tengo a dire - evidenzia Maria Magi Manzotto - che non sono una letterata e che non ho ambizioni in merito. Sono semplicemente la signora della porta accanto, sempre aperta alla comprensione e a colloquiare, e soprattutto a sorridere di sé stessa e del mondo che la circonda". L’evento è ad ingresso gratuito.