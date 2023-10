Magìa, show e musica: armonie dell’entroterra

Domani il festival d’autunno ’Armonie dell’entroterra’ fa tappa a Fiuminata con ’La sfoglia stregata – Storia di un borgo incantato’. Magia, show, giochi, musica live e la dolce specialità del posto, la crescia fogliata, saranno gli ingredienti. Alle 15, al Parco Adamo Grilli, approda lo show di Damiano Rossi, mentre alle 16.30 laboratorio di Scacchi viventi spaventosi a cura della Ludoteca Fiuminata Valle Aperta. In contemporanea prenderà il via l’animazione itinerante e lo spettacolo de ’I Giullari d’Italia’, in piazza della Vittoria. Dalle 17 percorso della paura "La Villa stregata", con The Addams Family e partenza con Ludobus da Villa Felicioli. Alle 18.30 piazza della Vittoria ospiterà Super Robot Light Show, per grandi e piccini. Gran finale in musica con Magic Queen, la cover band dei Queen in concerto dalle 19.30 in piazza della Vittoria. Per tutta la durata della manifestazione, trenino turistico alla scoperta di Fiuminata, truccabimbi, laboratori e mercatini. Presenti anche stand gastronomici a pranzo e a cena in piazza Costantini. "La crescia fogliata di Fiuminata è un prodotto tipico che ha un suo disciplinare - spiega il sindaco Vincenzo Felicioli -. Il dolce, che dall’aspetto può sembrare uno strudel, è un’eccellenza gastronomica con uvetta, fichi, noci, mele, anice, zuccheri e cannella. L’appuntamento è una promozione per queste zone, perché le iniziative organizzate permettono di mettere a disposizione del turista le belle caratteristiche, dal punto di vista ambientale e non solo, di ogni Comune".