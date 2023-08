Magliocco: 26enne emergente "Lotta alla contraffazione tra i miei primi impegni"

di Paola Pagnanelli

Ad appena 26 anni, il tenente Francesco Magliocco ha preso il comando della Compagnia di Civitanova della Guardia di finanza. Figlio d’arte e già rodato dalla prima esperienza di lavoro a Genova, l’ufficiale è pronto a impegnarsi "per cavalcare le buone cose fatte dal mio precedessore e per seguire questa realtà particolare, che merita un’attenzione importante".

Tenente, lei ha avuto una vocazione precocissima. Quando è entrato nelle Fiamme gialle?

"Subito dopo il liceo a Roma, a 18 anni sono entrato in accademia, prima a Bergamo e poi a Castel Porziano".

Cosa l’ha portata a fare quella scelta?

"Vengo da una famiglia di ufficiali di varie forze: mio nonno era maresciallo dei carabinieri, mio padre è ufficiale della Finanza. Da qui è nato il mio interesse per questo tipo di lavoro. Quello che mi piace è girare per l’Italia, come previsto per chi ricopre questi incarichi. È bello conoscere sempre nuove persone e nuovi posti, ogni realtà è diversa e questo è molto stimolante. Di sicuro non si tratta di un lavoro monotono".

Quale è stato il primo incarico dopo l’accademia?

"A Genova, un contesto molto diverso da questo. Lì comandavo la sezione operativa, ci occupavamo della verifica fiscale pura e del comparto di polizia economico finanziaria, il contrasto al lavoro nero, i controlli sulla sicurezza dei prodotti o sulla spesa pubblica. Un ambito di intervento molto trasversale, in una città metropolitana".

È stato come se lo aspettava?

"Potevo immaginare che tipo di vita fosse. Ci sono tanti oneri, ma anche onori. È impegnativo ma questo lavoro dà grandi soddisfazioni personali per i traguardi che si possono raggiungere".

Conosceva Civitanova e le Marche?

"No. Ma il territorio mi sembra ospitale e spero di trovarmi bene. Il mio predecessore, il capitano Padua, mi ha detto che è una realtà economica che sviluppando in maniera forte. Poi c’è il litorale che è sempre un fattore importante, soprattutto in estate. Per questo stiamo cercando di battere sulla contraffazione, sulla sicurezza dei prodotti, per evitare che i cittadini acquistino prodotti dannosi per la salute, e che siano danneggiate le imprese che operano onestamente sul mercato, a tutela del Made in Italy. È necessario conoscere bene il territorio e prestare la massima attenzione alle novità che cadono sotto gli occhi".

Le indagini sulla criminalità economico finanziaria richiedono anche un aggiornamento costante, perché le leggi cambiano spesso, gli ambiti sono internazionali e si ha a che fare con soggetti esperti.

"La normativa in materia è molto frammentaria. Per altro anche il crimine è cambiato, è meno violento e punta più alle infiltrazioni nel tessuto economico e sociale. Per questo anche noi dobbiamo essere costantemente al passo con i tempi".