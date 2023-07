"MagnaForte": buon cibo e bella musica in centro

Allevatori, contadini, pastai, fornai e vignaiuoli in piazza, per la riscoperta dei gusti del territorio. Il Comune di Belforte, in collaborazione con la Pro Belforte e il supporto della Regione, domani dalle 18.30 organizza in centro storico "MagnaForte! Cibo belfortese in Piazza", giunto alla seconda edizione e dedicato al buon cibo prodotto in paese. Protagonisti: undici produttori e trasformatori, e tipicità come coratella d’agnello, pecora in salmì, formaggi e salumi, bruschette all’olio Coroncina, Vernaccia, dolci realizzati da oltre 40 anni nel borgo, gelato al gusto MagnaForte, fatto con il latte delle aziende locali. Alcune associazioni cittadine presenteranno le loro attività in piazza Vittorio Emanuele; con "Tanto di cappello!" l’associazione DireDareFare proporrà un laboratorio per bambini per la creazione di copricapi ispirati al cibo e alle favole, utilizzando materiali riciclati e fantasia. Alla biblioteca Mario Ciocchetti si leggeranno fiabe senza tempo; il Fotoclub Diaframmazero allestirà un mini set fotografico. E poi musica: dalle 22 Elot Band, dalle 24 si potrà ballare con Elenoir dj, che porta alla console musica house, pop ed elettronica e con Frank Nastri, percussionista.

Nella foto, le associazioni che partecipano a MagnaForte