Magnalonga fino a Santa Croce

Recupero delle tradizioni locali e valorizzazione dell’ambiente. Con queste finalità l’associazione ’Amici di Santa Croce’, in collaborazione con la Confraternita del SS. Sacramento e il Comune di Mogliano, organizza per domenica 30 aprile la 13ª edizione della "Magnalonga", una passeggiata ecologica, culturale ed enogastronomica che ogni anno conta adesioni da tutta la regione e oltre. Partendo dal centro storico di Mogliano, il tragitto ripercorrerà luoghi incontaminati e vecchie stradine con la possibilità di visitare antiche edicole e chiesette di campagna. Immancabili gli assaggi enogastronomici di prodotti locali nelle quattro soste, come la tradizionale colazione de "lu vocco’ de na volta", le bruschette con olio del Piantone di Mogliano unite a tante altre tipicità e la degustazione di vini della cantina "Boccadigabbia". All’arrivo in tarda mattinata alla chiesa di Santa Croce, i partecipanti saranno accolti dal consueto pranzo con vincisgrassi, stinco e insalata. Per info e prenotazioni contattare il 3396049624 o il 3385349166 (entro giovedì), pagina Facebook dell’associazione "Amici di Santa Croce". Dalle ore 15 sarà attivo anche un servizio bus navetta. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al primo maggio.