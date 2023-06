"MagnaPrima" tra cibo e buon vino Via al percorso enogastronomico

È iniziato giovedì sera, all’osteria "La Botte Piena", il percorso enogastronomico itinerante "MagnaPrima. Aspettando MagnaForte!" di Belforte del Chienti. I produttori aderenti hanno raccontato cosa c’è dietro alla loro attività, come nasce una ricetta tipica, come vengono allevati gli animali di bassa corte e poi le pecore, i maiali, i bovini e gli agnelli, cosa c’è dietro ad una bruschetta con olio extravergine varietà Coroncina, quanto lavoro c’è dietro alle produzioni di tartufi, ortaggi e frutti, come viene prodotta e imbottigliata la Vernaccia e quanta tradizione si respira nei gelati e nei dolci dal sapore belfortese. Dopo la prima tappa, ci saranno altri tre appuntamenti per narrare una manifestazione ideata anche per mettere in luce le eccellenze del paese, al di là di ogni campanilismo e con la consapevolezza che lavorare insieme aiuta a raggiungere obiettivi più alti e duraturi nel tempo. Venerdì, dalle 20 al Caseificio Di Pietrantonio altra occasione per stare insieme ai produttori e poi giovedì 22 giugno all’Azienda Agricola Carassai Giordano e mercoledì 28 giugno all’Agriturismo Le Sodere. Per partecipare ai percorsi è necessaria la prenotazione al 3770297051. Il percorso enogastronomico "MagnaPrima. Aspettando MagnaForte", ospitato appunto nelle aziende alla scoperta delle produzioni agricole e degli allevamenti, farà da anteprima al ritorno di"MagnaForte! Cibo belfortese in Piazza", giunto alla seconda edizione e dedicato al buon cibo prodotto in paese, in programma per sabato 8 luglio dalle 18.30 in centro storico. Si potranno degustare cibi e vini locali con i produttori belfortesi protagonisti dell’evento. Comune di Belforte del Chienti e Pro Belforte sono nel pieno dell’organizzazione dell’estate belfortese con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze. A MagnaForte! ci saranno cibi e vini dal sapore delle campagne maceratesi, in grado di raccontare la storia di allevatori, agricoltori, produttori che cercano di imprimere il loro carattere identitario in ciò che realizzano. Prima di arrivare all’evento centrale della manifestazione, però, l’appuntamento è con il percorso enogastronomico "MagnaPrima", presentato l’altro ieri sera.