"Magrebino ubriaco crea scompiglio in treno e nel centro di Porto Recanati: interviene la polizia"

Prima ha dato in escandescenze all’interno di un treno e subito dopo ha iniziato a infastidire alcuni passanti tra la stazione ferroviaria e corso Matteotti, finché è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri per contenere le sue intemperanze. E’ stata questa la giornata alquanto irrequieta di un magrebino, che ieri ha creato problemi nel centro di Porto Recanati. In mattinata stava viaggiando su un treno e, complice l’alcol, ha cominciato a disturbare chi gli stava attorno. A quel punto è intervenuto il controllore, che lo ha fatto scendere. Così, il tizio si è incamminato lungo corso Matteotti per poi molestare chi gli passava davanti, urlando frasi senza senso.