"Mai difeso il servizio sanitario, Bravi prende in giro i cittadini"

È di ieri pomeriggio il comunicato della Lega Recanati, firmato dal consigliere Benito Mariani, sull’operato dell’attuale amministrazione comunale in merito alla sanità recanatese, fortemente ridimensionata nel corso degli anni. "Il 2012 ha segnato un anno nero per i cittadini recanatesi e dell’intero comprensorio territoriale: iniziarono a chiudere reparti e servizi essenziali dell’Ospedale Santa Lucia di Recanati, avviandone così il declino definitivo dopo decenni di onorato servizio verso la cittadinanza tutta. Chi se lo ricorda oggi? Forse che l’allora vicesindaco ed oggi sindaco Antonio Bravi ha la memoria labile? È più probabile invece che stia continuando a prendere in giro i recanatesi". L’accusa, in risposta alle recenti dichiarazioni del sindaco Bravi, è che né lui né "il suo partito e la coalizione di sinistra che lo spalleggia" abbiano "mai difeso il servizio sanitario del nostro Comune facendo declassificare l’ospedale di Recanati a mero ospedale di Comunità". Tra le accuse mosse al sindaco vi è anche quella di non aver contribuito con alcuna proposta durante l’incontro con l’assessore e viene recriminato al Pd di aver abbandonato l’aula del consiglio regionale durante la sua approvazione. "Si aggiunga che sindaco e accoliti non partecipano, non si confrontano affatto con chi ha la responsabilità della sanità, salvo poi lamentarsi sui giornali di non essere stati ricevuti". In merito alla nuova Tac per l’ospedale di Recanati Mariani afferma che non è vero, come dichiarato dal sindaco, che mancano i fondi, anzi, l’assessore Saltamartini ha già avviato le procedure di sostituzione con l’Ast di Macerata e la Lega si dice fiduciosa che la situazione verrà risolta al più presto. Poi, rivolgendosi alla dottoressa e consigliera con delega alla sanità Mariani: "Lei in primis è stata una forte sostenitrice della chiusura dell’ospedale di Recanati per trasformarlo in ospedale di Comunità. E i suoi compagni di giunta e di partito nel 2016 hanno tutti votato a favore della delibera che disponeva questo declassamento".

Antonio Tubaldi