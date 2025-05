"Mai lavoro nero in quarant’anni"

"Il decreto flussi è fuffa. Per il secondo anno ho presentato la pratica e speso soldi, avendo già individuato due ragazzi del Marocco (nipoti della persona che lavora in cucina), invano. Pratica ok ma non ricevo risposta". A segnalarlo è Claudio Mazzalupi, al timone dell’agriturismo La Castagna a Fiuminata. Si dice soddisfatto invece per il rapido riscontro ricevuto dopo l’annuncio sui social per 2-3 camerieri. In due giorni, cinque risposte. "Sono sempre riuscito a coprire i turni – spiega –, i contratti sono regolari in 40 anni mai lavoro nero. Ma quest’anno la risposta è stata più veloce. Anche le agenzie di collocamento notano maggiore disponibilità da parte dei ragazzi". In totale in estate da Mazzalupi lavorano 11-12 persone (metà sono italiane e metà straniere).