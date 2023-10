Mai versato l’assegno alla figlia minorenne: le deve 70mila euro

Quasi 70mila euro dovrebbe pagare un sessantenne, per tutti gli anni in cui non avrebbe versato l’assegno dovuto alla figlia minorenne. Lui intanto si è rifatto una vita, cambiando città e famiglia, e la ragazza, dopo la maturità con il massimo dei voti, ha smesso di studiare non riuscendo più a far fronte alle difficoltà. L’uomo, che prima abitava con la moglie a Montecosaro, si è separato nel 2020. Da allora però non ha mai versato le somme che avrebbe dovuto assicurare alla figlia, all’epoca appena una bambina. Per questo, sia in primo grado che in appello è stato condannato a sei mesi di reclusione. Nonostante le sentenze, però, lui ha continuato a non aiutare la ragazza, che nel frattempo, grazie alla madre, ha cercato di andare avanti meglio che poteva: i sacrifici della donna, che lavora come operaia, e il suo impegno le hanno permesso di diplomarsi al liceo con cento. Il peso delle difficoltà economiche ha spinto la ragazza a cercarsi qualche occupazione, anche per alleggerire la madre invece di proseguire gli studi. Nei giorni scorsi la madre, assistita dall’avvocato Marco Pagliari, ha notificato all’ex marito un ordine di pagamento di una somma che, negli anni, è arrivata a quasi 70mila euro.