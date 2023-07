"Mai visto in quarant’anni un attacco così pesante"

"Ho visto erodere giorno dopo giorno gli acini di uva. In quarant’anni non ricordo un attacco di peronospora così pesante". A parlare è Leonardo Saputi, vignaiolo responsabile tecnico della Cantina Saputi di Colmurano. "Sentendo anche i colleghi – spiega –, il calo di produzione andrà soprattutto dal 40 al 60%, con picchi fino al 70% nei terreni più impervi; quando si supera questa percentuale (e per una piccola parte di produttori -non è il nostro caso- purtroppo sarà così) non ha senso procedere con la vendemmia. Danni minori, intorno al 20-30%, nei territori con più facile accesso dove i vignaioli sono potuti rientrare a trattare in sicurezza (ma parliamo di una fetta esigua). La peronospora prolifera nel caso di piogge abbondanti. Sopra a certi millimetri di acqua, penetra nei tessuti della vite e la devasta. Le alte temperature di fine inverno hanno favorito la maturazione delle spore, aumentando la pressione e l’attecchimento del fungo. Subito dopo, sono iniziate piogge continue e intermittenti. Non c’è stato né tempo né modo di rientrare nei vigneti, soprattutto per chi come noi si trova in una zona collinare a forte pendenza. Non potendo accedere ai campi, per i terreni scivolosi, non abbiamo potuto effettuare i dovuti trattamenti; e quando riuscivamo a farli, venivano sciolti e portati via dall’acqua. Gli acini colpiti, seccati e larvati equivalgono a perdita di produzione. Le varietà più sensibili sono state Passerina e Montepulciano; la Ribona è più resistente". Per le malattie fungine non sono previsti aiuti. "Da quello che so, la Coldiretti si sta attivando per attingere a un fondo europeo di emergenza", conclude Saputi, che ora confida nell’arrivo delle alte temperature.

Lucia Gentili