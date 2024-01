Malaccari rinforzo dei canarini. Paci sulla panchina della Pro Sesto

Nicola Malaccari è un nuovo giocatore della Fermana. Il centrocampista classe 1992 ha iniziato la stagione nel Brindisi dove nella passata stagione ha conquistato la promozione in C, si tratta di un elemento di Potenza Picena che ha indossato in passato le maglie di Tolentino e della Maceratese allenata da Federico Giunti. Per quanto riguarda le altre trattative del mercato invernale del campionato di serie C, l’attaccante Lorenzo Grassi, classe 2004, è passato dalla società canarina al Brindisi. Il fermano Massimo Paci, ex tecnico della Civitanovese, è il nuovo allenatore della Pro Sesto.

Il giudice sportivo ha squalificato i seguenti giocatori del girone B di serie C. Devono scontare un turno di stop Alessandro Tozzuolo (Gubbio), Nicolò Fazzi (Lucchese), Emiliano Pattarello (Arezzo), Dikeni-Rafid Salifou (Juve Next Gen), Alessandro Lombardi (Pontedera), Marco Carraro (Spal), Manuel Fischnaller (Torres), Antonio Pio Iervolino (Vis Pesaro). È stata multata di 500 euro la società dell’Arezzo "perché – si legge nella motivazione del giudice sportivo – i tifosi toscani hanno appeso uno striscione offensivo verso la società ospitata (Pescara)". Il Pontedera dovrà pagare una muta di 700 euro per l’esplosione di un petardo. Il Pescara deve pagare una multa di 1.200 euro per avere lanciato 5 fumogeni e due petardi sempre nel corso della partita con l’Arezzor.