Malaisi non interessato alla fascia tricolore tris. Cardinali: "Pronta a candidarmi come sindaco"

"Sono disposta a candidarmi come sindaco, ma con la novità di oggi le cose potrebbero cambiare, se Malaisi volesse fare il terzo mandato, sarei lieta di ritirare la candidatura". Sono le parole del vicesindaco di Montecosaro, Lorella Cardinali, dopo l’approvazione, da parte del Governo del decreto legge "Election day", provvedimento che dà la possibilità ai sindaci dei comuni tra i 5000 e i 15 000 abitanti di effettuare un terzo mandato. A Montecosaro, il secondo mandato di Reano Malaisi scadrà proprio quest’anno, ma la novità giunta da Roma potrebbe aprire più di uno spiraglio in vista delle elezioni. Negli ultimi mesi, la lista ‘Progetto comune’, di cui fanno parte gli esponenti dell’attuale maggioranza cittadina, si era portata avanti pensando alla candidatura a sindaco della stessa Cardinali, che conferma al Carlino questo scenario: "Ho dato la mia disponibilità e abbiamo già fatto diverse riunioni". Tuttavia, con l’ufficialità di iweri, "il discorso cambia o almeno potrebbe. Chiaramente dipenderà da Reano Malaisi, con cui non ho avuto modo di parlare. Sicuramente non mi dispiacerebbe se si ricandidasse, Reano ha grandi capacità". Ma da ciò che filtra, l’attuale primo cittadino vorrebbe chiudere qui la sua esperienza amministrativa rinunciando all’opportunità del terzo mandato. "Fin quando era ancora in vigore la regola dei due mandati, ci aveva detto che avrebbe continuato a essere a disposizione per noi, con consigli e supporti, ma da esterno - spiega la Cardinali -. Ed era stata esclusa la possibilità che potesse fare il vicesindaco. Abbiamo già fatto diverse riunioni e lunedì ne avremo una con chi vuole entrare. C’è già un bel gruppo, con molti che hanno dato la disponibilità a rimanere".

Francesco Rossetti