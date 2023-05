MalaMente tra arte e incontri "Salute mentale, tabù da sfatare"

di Lorenzo Fava

Sfatare attraverso arte e incontri i tabù che riguardano la salute mentale. È quanto si propone "MalaMente", che vuole essere un contenitore di linguaggi, eventi e percorsi di divulgazione scientifica, oltre che confronto sociale, su questo tema così delicato. Un progetto a tempo indeterminato, quindi, che raccolga attorno a sé chiunque voglia contribuire con impegno e idee alla costituzione di un’associazione che ha già avviato accordi con l’Università di Macerata, alcuni sindacati studenteschi, l’Ircr, le Province di Fermo, Macerata e Ancona e la Regione Marche.

"Questo tipo di problematiche, in aumento non solo nella nostra regione, si sono fatte sentire con tutta la loro forza soprattutto durante e dopo la pandemia, con un aumento dei suicidi, spesso derivati dalla pressione sociale e dalla tendenza individualistica su cui oggi si basa sempre più la società intera – ha detto Ylenia Gazzella, direttrice del progetto, a cui man forte viene data da Gabriele Censi, Paolo Nanni, Luìs Marreiros e Liliana Ciccarelli –. Noi opereremo per sensibilizzare. Lo dobbiamo a mia sorella Ilaria, che se ne è andata per sua volontà, e che aveva letteralmente portato in piazza la battaglia contro i preconcetti legati alla salute mentale. “La salute mentale non ha tabù’’ è stato per lei una sorta di slogan che noi continuiamo a far vivere". "Vogliamo lanciare un appello pubblico. La sofferenza di molti vuole essere intercettata ed espressa – ha detto Paolo Nanni, promotore nelle scuole di progetti sociosanitari –, i primi eventi, che saranno fra giugno e luglio, saranno infatti letture e performance teatrali". Emarginazione ed esclusione sociale, insufficienza ed inadeguatezza della gestione della malattia psichica in ambito sanitario, il mondo digitale come nuovo fattore scatenante di nevrosi e disturbi, salute nella scuola e nelle università: questi saranno i punti di questo progetto ai suoi primi passi. "Seppur con la legge Basaglia, 45 anni or sono, i manicomi sono stati chiusi, il metodo di questo grande psichiatra non ha trovato piena applicazione – ha detto Gabriele Censi, presidente della compagnia teatrale Ctr di Macerata –, noi vogliamo seguire la via da lui indicata". Attraverso la sensibilizzazione, quella di "MalaMente" è un’iniziativa che si rivolgerà anche a docenti, professori e chiunque si occupi di formazione, perché il disagio non spinga chi ne soffre ad autoescludersi, ma a chiedere aiuto.